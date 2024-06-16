محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط صورًا تذكارية مع المواطنين احتفالا بالعيد (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية على كورنيش النيل بمدينة بنها، لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، ووزع الورد وتبادل الصور التذكارية مع المواطنين.

كما أعرب المواطنون عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على التقاط الصور التذكارية للتهنئة بالعيد.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد ناصر ببنها، بصحبة عدد من القيادات من بينهم، اللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها الأهلية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، والمهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعلن اللواء عبد الحميد الهجان، رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجها بضرورة إقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الاحتفال بالأعياد لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الاحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات.