بالصور.. محافظ الغربية يوزع هدايا على المواطنين احتفالا بعيد الأضحى



محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أهالي المحافظة فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، حيث أدي صلاة العيد بمسجد السيد البدوي فى مدينة طنطا.

وسادت حالة من البهجة عقب أداء صلاة عيد الاضحى المبارك في المسجد، وتبادل المحافظ التهانى مع أبناء طنطا الحاضرين، ووزع هدايا على المصليين من الأطفال والكبار.

رافق المحافظ فى جولته، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء خالد عبدالسلام مختار مدير أمن الغربية، والعميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الغربية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات.