بالصور.. محافظ بني سويف يشهد ذبح الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ذبح الأضاحي بمجزر مدينة اهناسيا، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والدكتور علي بدر عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وتابع المحافظ جانباً من عمليات ذبح الأضاحي، حيث سيجري ذبح 225 رأس ماشية، بواقع 175 من مؤسسة مصر الخير، و 50 من جمعية الأورمان.

و يشهد اليوم الأول ذبح 68 رأساً 59 رأساً من مصر الخير، و 9 من الأورمان، لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية في القرى، والمناطق الأكثر احتياجا، عن طريق الجمعيات الأهلية بتلك المناطق والقرى.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، أنه سيجري ذبح 175 أضحية " بمجازر اهناسيا، والواسطى، وبني سويف، مقدمة من مؤسسة مصر الخير، وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام، ومحدودي الدخل، والأرامل، فى 93 قرية، منها ذبح 59 رأسا أول يوم العيد، لتوزيعها على 27 قرية في مركزين، ثم 70 رأساً في اليوم الثاني لتوزيعها في 47 قرية في 3 مراكز، وفي اليوم الثالث 46 رأساً للتوزيع في 19 قرية في مركزين.

وأشار إلى ذبح جمعية الأورمان 9 عجول فى أول أيام العيد، و 16 عجلاً في اليوم الثاني، و 14 في اليوم الثالث، و 11 في اليوم الرابع، وتوزيعها من خلال الجمعيات الأهلية بقرى ومراكز المحافظة على الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل.