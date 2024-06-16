بالونات العيد بألوان فلسطين في ساحة مسجد سيدي بشر بالإسكندرية (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: حازم جودة

زينت مئات البالونات التي تحمل ألوان العلم الفلسطيني ساحة مسجد سيدي بشر، اليوم الأحد، بعد أن أطلقت عقب أداء صلاة عيد الأضحى، فيما حرص آلاف المصلين على دعم القضية الفلسطينية.

ولا تزال فلسطين حاضرة بقوة في وجدان المصريين بعد مرور 253 يوما على شن الحرب، وبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالأراضي المحتلة.

وأدى الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الأحد، في ساحات المساجد بالإسكندرية ومنها ساحات مسجد سيدي بشر مسجد أبو العباس المرسي بالإسكندرية.

وجهزت مديرية أوقاف الإسكندرية 513 ساحة صلاة موزعة بجميع أحياء المحافظة، كما جرى تكليف 1026 إمامًا وخطيبًا لإمامة المصلين

وشكلت مديرية الأوقاف غرفة عمليات مركزية في مقرها الرئيسي بمنطقة المنشية، تتواصل بشكل دائم مع 11 غرفة فرعية في جميع الإدارات الفرعية، بهدف رصد أي معوقات أو مشكلات قد تواجه المصلين والتعامل الفوري معها.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية، والتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة.

ووجه الشريف بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق والمساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدى لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد.

وحذر من عدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين، مؤكدًا على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار الـ 24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أي حالات طارئة.

وكلف المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع التجار، ومراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية، مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية.

وشدد على مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة، فضلًا عن توجيه مسؤولي المرور والنقل العام والمواقف، بتكثيف حملاتهم والتنسيق فيما بينهم لمراجعة موقف المواصلات العامة ومتابعة تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي.

وفي سياق متصل، أصدر المحافظ تعليماته للإدارة المركزية للسياحة والمصايف برفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري الإسكندرية خلال إجازة العيد.

وشدد على متابعة التجهيزات النهائية، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة الوحدات الشاطئية والخدمات المقدمة للمصطافين، مشيرًا أنه تم تكثيف التجهيزات خلال الأيام السابقة والتشديد على منع أي تجاوزات أو مخالفات.