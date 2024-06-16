بالصور.. أهالي المنيا يؤدون صلاة عيد الأضحى في الساحات المكشوف



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أدى الآلاف من أهالي محافظة المنيا، صلاة عيد الأضحى في الساحات المكشوفة، بجميع مراكز ومدن المحافظة التسع.

وكانت المحافظة خصصت 196 ساحة لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك بالمنيا، بعد إعلان مديرية الأوقاف جاهزيتها لاستقبال المصلين.

وفي السياق وزع محافظ المنيا العيدية والهدايا على أطفال مؤسستي البنات والبنين بالمحافظة، مؤكداً استمرار المحافظة في تقديم كافة أشكال الدعم للأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد مع الأطفال فى هذه المناسبة السعيدة، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهؤلاء الأطفال باعتبارهم جزءاً من نسيج المجتمع من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لضمان حياة كريمة لهم، داعياً كافة المواطنين والمؤسسات إلى تقديم الدعم والمساندة للأطفال الأيتام، والعمل على إدخال السرور إلى قلوبهم، خاصة في المناسبات والأعياد.