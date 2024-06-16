بالصور.. محافظ قنا يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد عبدالرحيم القنائي



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

أدى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد العارف بالله عبدالرحيم القنائى، وسط حضور جموع غفيرة من رموز العائلات والقبائل والقيادات التنفيذية والشعبية.

وعقب الصلاة تبادل محافظ قنا، تهاني العيد مع المصلين، متمنيا أن يعيده الله على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ومن جانبه وجه محافظ قنا، رؤساء المجالس المحلية والقيادات التنفيذية بالنزول للشارع وتقديم الخدمات للمواطنين دون أي إخلال، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس، والتأكد من توافر السلع ومتابعة أعمال رفع الإشغالات، والتعامل الفوري حيال أي أحداث طارئة، ومتابعة جهود النظافة والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر حفاظاً على البيئة.