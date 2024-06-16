محافظ المنوفية يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة نادى جمهورية شبين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهى:

أدي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط جموع المصلين من أبناء وأهالي المحافظة بساحة نادى جمهورية شبين الكوم، بحضور الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.

وألقي وكيل وزارة الأوقاف خطبة العيد، مقدمًا التهنئة لجموع المصلين بعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن الأعياد مواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة، و تتلاقي الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية، وأن يوم عيد الأضحى أعظم الأيام عند الله، حيث يفرح حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم بعد أن أتم الله عليهم النعمة وأجزل لهم المثوبة والمنة بطوافهم بالبيت الحرام وسعيهم بين الصفا والمروة ووقوفهم على عرفات حيث التعرض للبركات والرحمات، كما يفرح المسلمون في بقاع الأرض بذبح الأضاحي تقرباً إلى الله عز وجل وإدخالاً للسرور على الفقراء والمحتاجين تحقيقًا للتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع.

كما تضمن خطبة العيد استحضار قصة الخليل إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل بما تحمله من قوة الإيمان بالله وحسن الانقياد لأمره سبحانه وضرب أروع الأمثلة والفداء والتضحيات وأصدق آيات التسليم لله رب العالمين.

واختتمت الخطبة بالتأكيد على أن العيد فرصة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي وصلة الأرحام ونشر المودة بين الناس.

وعقب الصلاة قدم محافظ المنوفية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وأهالي المنوفية، مؤكداً مواصلة مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة، ومتمنيًا من المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.