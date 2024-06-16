مواطنو القليوبية يحتفلون بعيد الأضحي على كورنيش النيل فى بنها (فيديو وصور)



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

احتفل عدد من مواطني القليوبية، بعيد الأضحى المبارك، على كورنيش النيل بمدينة بنها، وحرص المواطنون على اصطحاب أطفالهم، والتقط الشباب والفتيات صور تذكارية "سيلفي" بهذه المناسبة السعيدة، فيما وزع آخرون، الهدايا.

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية على كورنيش النيل بمدينة بنها لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، ووزع الورد وتبادل الصور التذكارية مع المواطنين.

كما أعرب المواطنون عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم، وحرصه على التقاط الصور التذكارية للتهنئة بالعيد.