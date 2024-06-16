شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر هيبتها وأصبحت وجهة للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو نجحت فى إعادة لمصر هيبتها في المنطقة العربية، رغم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الهائلة، وخلال هذه الفترة البسيطة هناك كم كبير من الإنجازات غير مسبوق، متابعة:" نشهد إنجازات غير مسبوقة على كافة الأصعدة، مشروعات فى كل مكان بربوع الجمهورية، وهو ما ساهم بقوة فى جعل مصر وجهة للمستثمرين من مختلف بلدان العالم".

وأشارت صدقى، إلى أن ثورة 30 يونيو خلصت مصر من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وحققت الأمن وتثبيت الاستقرار ودحر الإرهاب وتحديث الجيش المصري وتطويره ليصبح أقوى الجيوش العربية، وفى نفس الوقت يظل المواطن المصري هو محور الأحداث، حيث يشهد ملف الرعاية والحماية الاجتماعية تطور غير مسبوق على كافة الأصعدة وذلك من خلال كم من المبادرات فى هذا الصدد.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن 30 يونيو ثورة بناء الوطن المصرى، كانت محط أنظار الجميع فى الخارج، وكان الجميع يعول على نهوض مصر بقوة والعودة لدورها الإقليمى المعهود، لاسيما دورها التاريخي والمحوري فى تاريخ الصراع العربى – الإسرائيلى، ولهذا ثورة 30 يونيو ثورة التصحيح وإعادة بناء الوطن وتحقيق الأمن والأمان فى الداخل، وبناء دعائم وتثبيت أركان دولة مصرية قوية قادرة على حماية أمنها القومى، وتقديم الدعم والسند للقضايا العربية، وتأتى على رأسها القضية الفلسطينية.