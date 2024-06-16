شكرا لقرائتكم خبر عن أمانات التحالف الوطنى تشارك المصريين احتفالات عيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرصت أمانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مشاركة المصريين احتفالات بعيد الأضحى المبارك، وتوزيع الحلوى والهدايا في ساحات صلاة العيد بمختلف المحافظات لإدخال البهجة والفرحة على الأسر.

مشاركة التحالف المصريين لاحتفالات العيد



توزيع الحلوى على المصلين

وقامت أمانة التحالف الوطنى بمحافظة الغربية بتوزيع 20000علبه حلوي على الأطفال والمصلين بعدة مراكز منها السنطة / المحلة / كفر الزيات / طنطا / سمنود، لإدخال البهجة والسرور علي المواطنين في عيد الأضحى المبارك.

هدايا التحالف الوطني

كما قامت أمانات التحالف الوطني في محافظة البحر الأحمر وبورسعيد والقليوبية وشمال سيناء، وغيرها من الأمانات بتنظيم ساحات صلاة العيد وتوزيع الشنط التي تحتوي على لعب للأطفال وأظرف معايدات مالية كما قامت بتوزيع قطع من الحلوى على الأطفال والمصلين.