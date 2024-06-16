بعدما سخر من بايدن.. ترامب يقع في خطأ محرج بسبب اسم طبيبه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حرص الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الأشهر الأخيرة على السخرية من منافسه الرئيس الحالي جو بايدن ووصفه بأنه يعاني من ضعف إدراكي، وسخر من بايدن البالغ من العمر 81 عاما بسبب تعثراته اللفظية.

وقال ترامب ساخرًا خلال خطاب ألقاه في ديترويت بولاية ميشيجان أمام المجموعة اليمينية، إن بايدن "لا يعرف حتى ماذا تعني كلمة تضخم"، وتحدى منافسه في انتخابات 2024 لإجراء اختبار معرفي كما فعل عندما كان في البيت الأبيض، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن ترامب البالغ 78 عامًا، أخبر جمهوره أنه "تفوق" في الاختبار الإدراكي بناءً على نصيحة من الطبيب الرئاسي آنذاك، وهو عضو جمهوري في الكونجرس أطلق عليه اسم روني جونسون، "هل سمع أحد عن روني جونسون، عضو الكونجرس من تكساس؟ لقد كان طبيب البيت الأبيض، وقال إنني كنت الرئيس الأكثر صحة في التاريخ، لذلك أحببته كثيرًا".

وأكدت الجارديان، خطأ ترامب، وأن الطبيب الذي أجرى اختباره كان يدعى "روني جاكسون"، الذي يمثل منطقة الكونجرس الـ13 في تكساس، وكان أحد أكثر المدافعين لترامب منذ دخوله مجلس النواب الأمريكي في عام 2021.

وكان ترامب يتحدث في مؤتمر الشعب، وهو تجمع يضم حوالي 2000 من أنصار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وكان خطابه الذي استمر 80 دقيقة، والذي وعد فيه بالإجابة على أسئلة الجمهور لكنه فشل بعد ذلك بشكل ملحوظ في القيام بذلك.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن زيارة ترامب إلى ديترويت مهمة، نظرا لأن ميشيجان هي واحدة من عدد قليل من الولايات الحاسمة التي من المرجح أن تحدد نتيجة السباق الرئاسي هذا العام، ففي عام 2020، فاز بايدن بالولاية بفارق يزيد قليلاً عن 150 ألف صوت.

ويحاول الرئيس السابق في ظهوره في الحملة الانتخابية الأخيرة تقديم نفسه على أنه يحظى بشعبية لدى الناخبين السود واللاتينيين في أعقاب سلسلة من استطلاعات الرأي، التي أظهرت أن دعمه بين هذه المجموعات الديموغرافية يتجه نحو الأعلى.