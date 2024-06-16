علقوا رأسًا على عقب.. 28 شخصًا ينجون من الموت في لعبة ملاهي بولاية أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تمكن رجال الإنقاذ من إنزال 28 شخصا كانوا عالقين رأسا على عقب على ارتفاع يزيد على 30 مترا، في لعبة بولاية أوريجون الأمريكية.

وقالت حديقة أوكس الترفيهية في بورتلاند في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي، أن شخصا يعاني حالة طبية سابقة نقل إلى المستشفى كإجراء احترازي بعد توقف لعبة "أتومز فير".

وقال شاهد العيان كريس رايان إنه وزوجته كانا على وشك ركوب اللعبة، عندما لاحظا أنها عالقة، مضيفًا أنه سمع الناس يقولون: "يا إلهي، لقد انقلبوا رأسا على عقب"، وسمع بعد ذلك عبر مكبر الصوت أن الحديقة مغلقة، وأن الزوار يجب أن يخلوا المكان.

وتعمل لعبة "أتومز فير" مثل البندول، مع القدرة على تأرجح الركاب رأسا على عقب.

وحسب إدارة الإطفاء والإنقاذ في بورتلاند، قالت في بيان لها على منصة إكس تويتر سابقًا، إن رجال الإطفاء عملوا مع المهندسين في الحديقة، التي افتتحت عام 1905، لإنزال اللعبة يدويا، لكن الطواقم كانت تستعد لإجراء عملية إنقاذ بالحبال إذا لزم الأمر.

واتصل موظفو الحديقة على الفور بخدمات الطوارئ بعدما توقفت اللعبة، التي وصلت بعد نحو 25 دقيقة.

وقالت الحديقة في بيان لها، إن عمال الصيانة تمكنوا من إعادة اللعبة إلى موضع التفريغ بعد دقائق، مضيفة أنها تعمل منذ عام 2021 ولم تشهد أي حوادث سابقة، موضحة أنها ستعمل مع الشركة المصنعة ومفتشي الولاية لتحديد سبب توقف اللعبة، التي ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

وأضاف البيان: "نعرب عن تقديرنا العميق لموظفينا لاتخاذ إجراءات سريعة، مما أدى إلى نتيجة إيجابية اليوم، كما نشكر بقية ضيوف الحديقة الذين اتبعوا التوجيهات بسرعة لإخلاء المكان لإفساح المجال للمستجيبين للطوارئ للتعامل مع الموقف".