سرايا القدس توقع قوة إسرائيلية في كمين غرب رفح

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن مجاهدو سرايا القدس، من إيقاع قوة إسرائيلية متوغلة في الحي السعودي غرب رفح، في كمين محكم، كما تم تفجير آلية عسكرية بقذيفة (RPG) مؤكدين وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

9300 معتقل في سجون الاحتلال بينهم 250 طفلًا و75 امرأة

أعلن نادي الأسير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل اعتقال 9300 مواطن في سجونها، بينهم ما لا يقل عن 75 إمرأة، ونحو 250 طفلاً.

ونوه نادي الأسير، في بيان، صدر اليوم الأحد، أن هذا العدد من المعتقلين لا يشمل كافة المعتقلين من غزة، والذي يقدر عددهم بالآلاف، وكان إدارة سجون الاحتلال قد أعلنت عن احتجاز 899، تحت تصنيف (بالمقاتل غير شرعي).

وأشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين يبلغ أكثر من 3400.

وأوضح أن من بين إجمالي المعتقلين نحو 600 معتقل، ما بين من يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، ومن يطالب الاحتلال بإصدار أحكاما مؤبدة بحقّهم.



