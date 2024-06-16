العثور على جثة خمسيني مجهول الهوية في ترعة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، على جثة شخص خمسيني مجهول الهوية داخل ترعة في قرية القبيبة، التابعة لمركز فرشوط محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بالواقعة، وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة لحين التعرف على هويته وتسليمه لذويه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات التي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها وسرعة كشف الهوية.