وفاة اثنين من المنيا أثناء أداء مناسك الحج في أول أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

سجلت محافظة المنيا، حالتي وفاة جديدتين لاثنين من الحجاج أثناء تأديتهما المناسك في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ليرتفع عدد أبناء المحافظة الذين توفوا أثناء موسم الحج هذا العام إلى 3 حالات وفاة، وجرى دفنهم جميعا بمكة المكرمة.

وقال مصدر بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، إن الحالتين لـ: الحاج جمال محمد إبراهيم علام، من قرية الجرنوس بمركز مغاغه، والحاج فرج محرم محمد، من أبناء قرية سلاقوس بمركز العدوة.

وأضاف المصدر أنه جرى دفنهما في مكة المكرمة، وجرى إخطار أسرتهما صباح اليوم، الذين قاموا بصلاة الغائب عليهما صباحا.

ومنذ 6 أيام توفي الحاج خالد حسن عبد الصمد" 65 سنة، مقيم قرية أبا البلد، التابعة لمركز مغاغة شمالي المحافظة، فور وصوله للأراضي المقدسة، بعد أن غادر ضمن رحلة الجمعيات، وجرى إخطار المديرية بحالة وفاته، ودفن بمكة بعد ابلاغ أسرته.