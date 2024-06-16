طقس ثاني أيام عيد الأضحى.. "الأرصاد" تكشف طبيعة الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين 17 يونيو 2024 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والأحوال الجوية المتوقعة.



وبحسب بيان صادر عن "الأرصاد"، فإنه يسود غدا الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.



وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الإثنين، تشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.



يذكر أن حالة الطقس منذ اليوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك، شهدت انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.