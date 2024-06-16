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ضبط طالب زعم قدرته على تسريب أسئلة الامتحانات عبر واتساب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق واتساب يدعي خلالها أحد الأشخاص بقدرته على تسريب أسئلة الامتحانات أثناء انعقاد لجان الامتحانات.

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة المجموعة المشار إليها (طالب- مُقيم بالجيزة).

عثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكابه الواقعة)، واعترف بإدارته للمجموعة المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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