شكرا لقرائتكم خبر عن تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة الجارحى توزع الهدايا والعيديات على الأطفال احتفالا بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حرص العديد من قيادات مؤسسة الجارحي والعاملين بها ومتطوعيها على التواجد عقب صلاة العيد مع الأطفال الأيتام بدار عائشة حسانين، ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى بتوزيع الحلوى والهدايا والعيديات عليهم وتنظيم أنشطة ترفيهية لهم، فضلا عن تسليم دار الأيتام لحوم الأضحية ابتهاجا بالعيد.

وتأتي هذه الفعالية استكمالا لفعاليات المؤسسة لمشاركة آلاف المواطنين من أهالي الفيوم الاحتفال بعيد الأضحى وتهنئتهم بالعيد، وقد عبر الأطفال عن سعادتهم بهذا التواجد، مشيدين بالدور الذي تقوم به مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني لإسعادهم في مختلف المناسبات على مدار العام.

كانت أمانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد حرصت على مشاركة المصريين احتفالات بعيد الأضحى المبارك، وتوزيع الحلوى والهدايا في ساحات صلاة العيد بمختلف المحافظات لإدخال البهجة والفرحة على الأسر.

فعاليات ترفيهية مع الأطفال



توزيع الهدايا



جانب من توزيع الهدايا