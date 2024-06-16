شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: 30 يونيو ثورة تصحيح المسار والخلاص من حكم الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو نجحت في إفشال المؤامرات الدولية التي كانت تحاك لتقسيم مصر ومحاولة تفكيك الجيش وخلق فوضى خلاقة في البلاد، وأكدت أن الشعب المصرى يقف دائما صفا واحدا خلف دولته، وأن المصلحة العامة استوجبت حينذاك اصطفاف الشعب خلف راية الوطن.

وأضاف هندى، أن ثورة 30 يونيو انتصرت وأعادت الدولة المصرية مرة أخرى، بعد فترة حكم عصيبة للجماعة الإرهابية، واستطاع الشعب المصري ومعه قيادة مخلصة أدركت خطورة ما يحاك للوطن أن يكتبوا الخلاص للوطن من حكم الإخوان الإرهابية الذين مارسوا كل السياسات القمعية، واضطروا بمصلحة البلاد.

وأكد النائب عمرو هندي، أن ثورة 30 يونيو 2013 صحت تسمى ثورة تصحيح المسار، حيث طالبت بإسقاط حكم الإخوان الإرهابية، واستعادة الدولة المصرية بعد اختطافها من أيادي الشر، وبالفعل نجحت إرادة المصريين في إزاحة ستار الظلام والعنف التي وُصمت بها الدولة المصرية بعد أن ارتكبت جماعة الإخوان الكثير من الخطايا والجرائم للإضرار بأمن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.