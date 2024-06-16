شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يستكمل مراحل تعبئة الأضاحى لتوزيعها على الأسر المستحقة..صور والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي جهودها من أجل إدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال توزيع اللحوم والوجبات المطهية على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لقواعد بيانات دقيقة، إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.

تعبئة لحوم الاضاحى

وأعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمحافظة كفر الشيخ عن الانتهاء من مرحلة التعبئة والتغليف للأضاحي، وذلك استعدادًا لتوزيعها على الأسر المستحقة في جميع أنحاء المحافظة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحرصت الجمعية على اتباع أرقى معايير الجودة في عملية ذبح وتعبئة وتغليف الأضاحي، وذلك لضمان وصولها إلى المستفيدين في أفضل حالاتها.

لحوم الاضاحي

وتأتي هذه الجهود ضمن إطار التزام مؤسسات التحالف الوطني بتقديم الدعم اللازم للأسر الاكثر احتياجا، خاصة في المناسبات الدينية.

فيما قامت أمانة محافظة القليوبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في ذبح الأضاحي بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار حرصه على التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في عيد الأضحى المبارك.



تجهيزات توزيع لحوم الاضاحى

وخصص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عددًا من المذابح في مختلف أنحاء المحافظة، ليتم ذبح الأضاحي وتوزيعها على الأسر المستحقة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والجمعيات الخيرية.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على استمرار جهوده في دعم الأسر الأكثر احتياجاً، خاصة في المناسبات الدينية، وذلك إيماناً منه بأهمية التكافل الاجتماعي وتعزيز قيم التضامن بين أفراد المجتمع.