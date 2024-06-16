اخبار العالم

التحالف الوطنى يستكمل مراحل تعبئة الأضاحى لتوزيعها على الأسر المستحقة..صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يستكمل مراحل تعبئة الأضاحى لتوزيعها على الأسر المستحقة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان علي

الأحد، 16 يونيو 2024 04:00 م

واصلت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي جهودها من أجل إدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال توزيع اللحوم والوجبات المطهية على مستوى محافظات الجمهورية طبقاً لقواعد بيانات دقيقة، إيمانًا بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق تنمية مستدامة.

448495685_450201891078579_1468360123103265978_n

تعبئة لحوم الاضاحى

وأعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمحافظة كفر الشيخ عن الانتهاء من مرحلة التعبئة والتغليف للأضاحي، وذلك استعدادًا لتوزيعها على الأسر المستحقة في جميع أنحاء المحافظة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحرصت الجمعية على اتباع أرقى معايير الجودة في عملية ذبح وتعبئة وتغليف الأضاحي، وذلك لضمان وصولها إلى المستفيدين في أفضل حالاتها.

448464941_450196017745833_7988881789454278075_n

لحوم الاضاحي 

 

وتأتي هذه الجهود ضمن إطار التزام مؤسسات التحالف الوطني بتقديم الدعم اللازم للأسر الاكثر احتياجا، خاصة في المناسبات الدينية.

فيما قامت أمانة محافظة القليوبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في ذبح الأضاحي بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار حرصه على التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في عيد الأضحى المبارك.

448492652_450195997745835_5625858176593039194_n (1)
تجهيزات توزيع لحوم الاضاحى 

وخصص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عددًا من المذابح في مختلف أنحاء المحافظة، ليتم ذبح الأضاحي وتوزيعها على الأسر المستحقة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والجمعيات الخيرية.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على استمرار جهوده في دعم الأسر الأكثر احتياجاً، خاصة في المناسبات الدينية، وذلك إيماناً منه بأهمية التكافل الاجتماعي وتعزيز قيم التضامن بين أفراد المجتمع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements