وفاة 14 أردنياً وفقدان 17 آخرين خلال أداء مناسك الحج

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، وفاة 14 حاجاً أردنيا وفقدان 17 آخرين خلال أداء مناسك الحج.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة، قوله إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة في جدة، تتابع مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب من ذويهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى متابعة عمليات البحث عن الحجاج الـ 17 المفقودين، موضحاً أن الحجاج المتوفين والمفقودين من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية.