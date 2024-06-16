٣.٥ مليون مسلم يؤدون صلاة العيد في الولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - تكبيرات العيد تملأ ساحات ومتنزهات الولايات الأمريكية

الأحد 16/يونيو/2024 - 05:40 م 6/16/2024 5:40:56 PM

امتلأت ساحات ومتنزهات الولايات المتحدة الأمريكية بتكبيرات عيد الأضحى المبارك ، حيث أدى قرابة ٣.٥ مليون مسلم صلاة العيد أمس في جميع الولايات الأمريكية.



واصطحب المصلون ابناءهم وزوجاتهم في بهجة كبيرة بالعيد.. وكانت ساحات الصلاة مجهزة لاستقبال الاطفال بالهدايا والالعاب المختلفة.. بينما حرص كثير من المصلين على ارتداء الزي الوطني لبلده الأم خلال الصلاة.. فاكتمل مشهد المحبة والسلام بين جموع المسلمين مع تنوع عرقياتهم واختلاف لغاتهم والوانهم وملابس التي تعبر عن هويتهم الوطنية.. الا ان وحدة الدين جمعتهم وتكبيرات العيد الله أكبر ولله الحمد ألفت بين قلوبهم.

وقد اضطرت بعض المساجد لإقامة الصلاة أكثر من مرة لاستيعاب الاعداد الكبيرة التي توافدت على الساحات للصلاة.. حيث كان هناك فاصل زمني ساعتين بين الإقامة والتي تليهامراعاة لظروف العمل والقدوم من المناطق النائية.

كما حرصت المسالخ ومحلات الجزارة الحلال في مدينة نيويورك التي تضم اكثر من ٧٠ الف مسلم، على فتح ابوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال الراغبين في احياء شعيرة الأضحية من الجالية المسلمة الكبيرة في نيويورك.. حيث تقوم بعض الجمعيات الخيرية بتولي تجميع الذبائح وتوزيعها على الفقراء.

كما قامت العديد من المساجد في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي بتنظيم حفلات افطار جماعي داخل المساجد جمعت الصائمين في يوم عرفات.