واشنطن: مقترح بوتين ليس له أساس معقول للسلام مع أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن مقترح الرئيس فلاديمير بوتين ليس له أساس معقول للسلام مع أوكرانيا، وكان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يفكر في مقترح الرئيس الروسي للسلام لأن الوضع العسكري يزداد سوءا بالنسبة لكييف.

وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحافي الروسي بافيل زاروبين: "وصل زيلينسكي إلى السلطة تحت راية السلام ونية إحلال السلام وإنقاذ أوكرانيا، لقد قال دائماً إنه لا يتمسك بالكرسي، وقال دائماً إنه مستعد لفعل أي شيء من أجل وطنه الأم. دعونا نر ما إذا كان مستعداً للقيام بأي شيء لتجنب تفاقم الوضع"، مضيفاً: "في كل مرة يعلن فيها بوتين عن مبادرات سلام، وعندما تتم محاولات للتحول إلى المسار السياسي الدبلوماسي، هناك وقائع معينة على الأرض، وفي كل مرة تزداد سوءا بالنسبة لأوكرانيا".

"دعونا نر ما يحدث"

كما أضاف: "الديناميكية الحالية للوضع على الجبهة تُظهر لنا بوضوح أنه سيستمر في التدهور بالنسبة للأوكرانيين، ومن المحتمل أن يفكر السياسي، الذي يضع مصالح الوطن الأم فوق مصالحه وحتى فوق (مصالح) أسياده، في هذا المقترح، دعونا نر ما سيحدث".

مقترح بوتين

وكان بوتين قد عرض شروطا لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات مع أوكرانيا، تتمثل في سحب كييف قواتها من 4 مناطق أوكرانية شرق وجنوبي البلاد، وتخليها عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ورفضت أوكرانيا ودول غربية هذه الشروط التي قدمها بوتين، والتي اعتبرها محللان تواصل معهما موقع الحرة أنها غير منطقية أو بمثابة "شروط منتصر"، وحال قبلت الدول الغربية بها ستكون بمثابة هزيمة ساحقة.