اقتراح بوتين للسلام في كييف يجافي الأخلاق الأساسية..مالقصة

ياسر رشاد - القاهرة - رفض مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الأحد اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بأنه غير معقول، وقال إن تلبية مطالب موسكو ستجعل كييف أكثر عرضة لمزيد من العدوان.

وقال سوليفان لزعماء غربيين وزعماء آخرين تجمعوا في منتجع بورجنشتوك السويسري لاستطلاع آفاق السلام في أوكرانيا: حينئذ لن يكون على أوكرانيا أن تتخلى عن الأراضي التي تحتلها روسيا حاليا فحسب، بل سيتعين عليها أن تترك المزيد من الأراضي الخاضعة لسيادتها.

وأشار إلى أن كييف ستكون كذلك ملزمة بنزع أسلحتها بموجب الاقتراح الروسي وبالتالي تكون عرضة لعدوان روسي في المستقبل.

وقال سوليفان: لا يمكن لأي دولة مسؤولة أن تقول إن هذا أساس معقول للسلام. لا يتماشى ذلك مع ميثاق الأمم المتحدة ويجافي الأخلاق الأساسية والمنطق السليم.



وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر اليوم الأحد إن البيان الختامي لقمة زعماء العالم التي تهدف إلى تمهيد الطريق للسلام في أوكرانيا لا يحظى بدعم جماعي.

وكان نيهامر يتحدث للصحفيين على هامش المؤتمر المنعقد في منتجع بورجنشتوك أعلى قمة جبلية في سويسرا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يوم الأحد إن مواقف كييف وضعت في الاعتبار في صياغة البيان الختامي لقمة زعماء العالم المنعقدة لتحقيق السلام في أوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا.

وتجمع قادة العالم، ومن بينهم كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي وأولاف شولتس المستشار الألماني وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، مطلع هذا الأسبوع في منتجع جبلي في محاولة لحشد الدعم العالمي لإنهاء الحرب.

وأدان كثير من زعماء الغرب بالغزو واستشهدوا بميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن وحدة الأراضي الأوكرانية ورفضوا مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحصول على أجزاء من أوكرانيا كشرط من شروط السلام.