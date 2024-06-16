لبنان: غارة إسرائيلية بصواريخ جو أرض على إحدى البلدات بجنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ قرابة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الأحد عدوانا جويا حيث شن غارة مستهدفا بلدة يارون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان بصاروخين جو - أرض.

من جهة أخرى أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن مواطنة لبنانية استشهدت متأثرة بجروحها إثر الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي، منذ أيام على خراج بلدة كفرا.



وكان قد أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بأن قوات الاحتلال تطلق قنابل حارقة تجاه الأحراش في بلدة الناقورة جنوب لبنان، وتستهدف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف كفر شوبا جنوب لبنان.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية بتفعيل الدفاعات الجوية في مستوطنة نهاريا بالجليل الغربي شمالي إسرائيل، كما اخترقت طائرتان مسيرتان من الجنوب اللبناني أجواء نهاريا شمالي إسرائيل.