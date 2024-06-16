شباب أقباط يوزعون الهدايا على الأطفال احتفالًا بعيد الأضحى في بني سويف - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

حرص عدد من الشباب الأقباط في بني سويف على توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال في شوارع المحافظة، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، الأمر الذي قوبل بسعادة بالغة من قبل الأطفال وأسرهم.

وارتدى الشباب زيا مجسدًا لبعض الشخصيات الكرتونية، وقاموا بتوزيع هدايا على المارة، وسط فرحة وبهجة من الأهالي بشوارع بني سويف المختلفة.

وأكد شباب المبادرة حرصهم على تلك المبادرة، لإدخال البهجة على قلوب الأطفال، خاصة أنه لا يوجد فرق بين أعياد المسلمين والمسيحيين في مصر، داعين الله أن ينعم على مصر بالأمن والأمان والرخاء.