فقدان 6 أشخاص إثر انقلاب قارب في نهر الجانج شرقي الهند

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مسؤولون هنود اليوم الأحد فقدان 6 أشخاص إثر انقلاب قارب يحمل حجاجا من الهندوس في نهر "الجانج" بولاية "بيهار" الواقعة شرقي الهند.

ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية - في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية - عن المسؤول المحلي شوبهام كومار قوله "إن القارب كان يحمل على متنه 17 شخصا عندما انقلب في المياه بالقرب من منطقة "باتنا" بولاية "بيهار"، مضيفا أن 11 شخصا تمكنوا من السباحة إلى البر فيما مازال 6 أشخاص آخرين في عداد المفقودين.



وأشار المسؤول إلى أنه سرعان ما تم إيفاد فريق بحث وانقاذ إلى موقع الحادث للعثور على المفقودين.