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رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أهمية تحقيق سلام عادل ودائم فى أوكرانيا

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ياسر رشاد - القاهرة - جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد تأكيد أهمية تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في أوكرانيا.

وقالت إن هذا الجمع الموقر يظهر اهتمام العالم الشديد بالحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى التأثيرات السلبية للحرب على دول العالم سواء من ناحية الأمن الغذائي أو سبل الوصول إلى الطاقة أو التجارة العالمية.
وأضافت أن المشاركين أكدوا - على مدار اليوم وأمس - على تأثير الحرب على اقتصاداتهم، ولذلك جاء العديد من الأطراف إلى سويسرا لمناقشة إيجاد سبيل للخروج من الحرب؛ لافتة إلى أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق في خطوة واحدة، ولكنه سيكون رحلة.
 

وشددت على ضرورة أن تقاوم أوكرانيا هذه الحرب، وأن يتم مساندتها - بموجب ميثاق الأمم المتحدة - من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى.

وأضافت أن المشاركين أكدوا - على مدار اليوم وأمس - على تأثير الحرب على اقتصاداتهم، ولذلك جاء العديد من الأطراف إلى سويسرا لمناقشة إيجاد سبيل للخروج من الحرب؛ لافتة إلى أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق في خطوة واحدة، ولكنه سيكون رحلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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