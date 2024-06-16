بيسكوف: على زيلينسكى التفكير فى اقتراح بوتين للسلام لأن وضع أوكرانيا يتدهور

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه ينبغي على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن يفكر في اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لأن وضع القوات الأوكرانية ماض في التدهور.

وأضاف بيسكوف- في مقابلة أجراها مع قناة "روسيا-1" اليوم الأحد، "وصل زيلينسكي إلى السلطة تحت راية السلام وبنية إحلال السلام وإنقاذ أوكرانيا، وكان يقول دائما إنه لم يتمسك بالكرسي وإنه مستعد لفعل أي شيء من أجل وطنه الأم، فدعونا نرى ما إذا كان حقا على استعداد لفعل أي شيء لمنع تدهور الوضع".

وتابع بيسكوف: "كل مرة يعلن فيها بوتين عن مبادرات سلام، وعندما تجري محاولات لنقل الأمور إلى المجرى السياسي والدبلوماسي، يأتي ذلك انطلاقا من ظروف معينة على الأرض، وكل مرة تزداد هذه الظروف سوءا بالنسبة لأوكرانيا".

وأردف أن "الديناميكية الحالية للوضع على الجبهات تظهر لنا بوضوح أن الأمر سيستمر في التدهور بالنسبة للأوكرانيين، ربما كان رجل السياسة الذي يضع مصالح الوطن الأم فوق مصالحه وحتى فوق أسياده، سينظر في مثل هذا الاقتراح.. دعونا نرى ما الذي سيحدث".