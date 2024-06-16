استشهاد 41 شخصًا وإصابة 102 آخرين في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر أدت إلى استشهاد 41 شخصا، وإصابة 102 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 37337 شهيدا، و85299 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأعداد لا تتضمن آلاف الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.

وفي وقت لاحق لبيان الوزارة، أفادت مصادر بقطاع غزة باستشهاد 8 أشخاص، جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع غزة.

وأفادت المصادر بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة الخطيب في مخيم البريج ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين بينهم رضيعة، وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال قصف منزلا لعائلة النجار بمخيم البريج ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

ونسف الاحتلال مبان سكنية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، عبر قصفها بالطائرات الحربية والمدفعية.

واستشهد رجل في قصف للاحتلال استهدف منطقة المواصي شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.