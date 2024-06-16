روسيا تعلق على مقتل صحفي روسي إثر ضربات أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - علقت روسيا، مساء اليوم الأحد، علي وفاة مصور صحفي روسي يدعى نيكيتا تسيتساغي، الذي قُتل نتيجة هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية.

الخارجية الروسية تعلق علي مقتل مصور صحفي روسي بسبب أوكرانيا

وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تطالب المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، بالإدانة الفورية والحاسمة لمقتل مصور صحفي روسي يدعى نيكيتا تسيتساغي، الذي قُتل نتيجة هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية.



تفاصيل وفاة مصور صحفي روسي

وأفادت زاخاروفا أنه في 16 يونيو الجاري، أنه نتيجة لهجوم استهدف بطائرة من دون طيار للتشكيلات المسلحة لنظام كييف، قُتل نيكيتا تسيتساغي مصور صحفي روسي ،و المراسل العسكري لبوابة المعلومات "نيوز.رو"، في أثناء قيامه بواجباته المهنية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت: "نطالب الذين تتمثل مسؤوليتهم المباشرة في الرد على حالات الاعتداءات وقتل الصحفيين، بإدانة هذه الجريمة الوحشية بشكل فوري وحاسم".



ووفقا لها، فإن القتل الوحشي للمصور الصحفي العسكري نيكيتا تسيتساغي، يعد جريمة خطيرة أخرى ترتكبها سلطات كييف، وسوف يتم معاقبة الجناة.

وتابعت: "إن القتل الوحشي لنيكيتا تسيتساغي، هو جريمة خطيرة أخرى يرتكبها نظام بانديرا، الذي يتحمل ضميره أرواح العديد من المدنيين، ونحن على ثقة من أن الجناة سينالون عقوبة مستحقة".



وأدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس 13 يونيو/ حزيران الجاري، صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس اليوم الخميس.



في مؤتمر صحفي للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت: "حرفيًا، أصبح معروفًا للتو عن عمل إرهابي آخر قام به مسلحون من نظام كييف ضد الصحفيين الروس الذين كانوا يؤدون واجباتهم المهنية. وفقا للبيانات المتوفرة حاليا، ونتيجة قصف مستهدف أصيب مراسل "إن تي في" أليكسي إيفليف، والمصور فاليري كوجين، والموظف المرافق لهما بجروح خطيرة".

مفاوضات قمة السبع لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وعلى هامش أخر أصدر المشاركون في قمة السلام الأوكرانية المنعقدة في سويسرا اليوم الأحد بيانا مشتركا أكدوا فيه على عدم قبول التلويح باستخدام الأسلحة النووية.

وجاء في البيان الذي نشره الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي أن الحرب المستمرة التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا لا تزال تتسبب في معاناة إنسانية ودمار واسع النطاق، وتخلق مخاطر وأزمات ذات تداعيات عالمية على العالم.