إعلام عبري: إسرائيل تسعى لفرض عقوبات على الدول التي اعترفت بفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة الـ12 العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، إن المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر سيصدّق الليلة على عقوبات ضد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين.

وفي مايو الماضي، أعلنت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، ما أثار غضب حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

فيما كشفت سلوفينيا، عن عزمها الانضمام إلى الدول الأوروبية التي تعترف بدولة فلسطين.

وتعترف أكثر من 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، في أنحاء العالم، بفلسطين كدولة ذات سيادة

وظلت دول غرب أوروبا والولايات المتحدة تمثل الاستثناء لفترة طويلة، لكن قوة الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين تزايدت مع استمرار الصراع في غزة.