كسر بخط "500 GRP" يتسبب في انقطاع المياه عن منطقة فريال بأسيوط



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الأحد، انقطاع المياه عن منطقة شرق بشركة فريال، بسبب انفجار مفاجئ بخط 500 GRP.

أرجع المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، انقطاع المياه إلى أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط 500 GRP ما أدى إلى ضعف المياه عن مناطق شركة فريال بالكامل، وتوفير خط 12 بوصه زهر مرن كبديل.

وأشار "الشرقاوي" إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية بسعات مختلفة، وبصفة دورية، في المناطق المتأثرة بضعف المياه خلال الساعات المقبلة.

كما يمكن للمواطنين التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر الخط الساخن 125، أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أو عبر تطبيق الهاتف المحمول.