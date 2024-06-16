بايدن في بيان بمناسبة عيد الأضحى: العيد يأتي في وقت صعب يعاني فيه المدنيون الأبرياء في غزة ويلات الحرب

اشار الرئيس الاميركي جو بايدن في بيان بمناسبة عيد الأضحى، الى ان العيد يأتي في وقت صعب يعاني فيه المدنيون الأبرياء في غزة ويلات الحرب.

ولفت بايدن الى ان عددا كبيرا جدا من الأبرياء الفلسطينيين قتلوا بينهم آلاف الأطفال وفرت عائلات من منازلها ودمرت مجتمعاتهم، واردف "أرى بشكل راسخ أن اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته إسرائيل لحماس هو أفضل وسيلة لإنهاء العنف والحرب".

واكد بايدن بانه ملتزم بمعالجة آفة الإسلاموفوبيا في أميركا، ونعمل لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة التمييز وكراهية الإسلام.