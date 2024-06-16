القناة 13 الإسرائيلية: يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية قرارها بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت خلال 10 أيام

افادت القناة 13 الإسرائيلية، بانه يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية قرارها بشأن مذكرتي اعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت خلال 10 أيام. ولفتت القناة 13 الإسرائيلية الى ان قضية الجنائية الدولية تثير قلقا كبيرا لدى نتنياهو وهو يجري العديد من المناقشات بشأنها، وذكر بان الجيش الاسرائيلي وضع توصيات لتقليل الضرر على إسرائيل تشمل إنشاء مستشفيات في غزة وفتح ممرات إنسانية. واشارت القناة 13 الإسرائيلية الى ان كبار القانونيين بمجلس الأمن القومي والخارجية يعقدون حاليا مناقشات بشأن الجنائية الدولية.

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