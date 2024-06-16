اعلن المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية العميد يحيى سريع في تصريح له، بانه تمت مهاجمة سفينتين هما “كابتن باريس” و”هابي كوندور”، بالإضافة إلى مدمرة أميركية في البحر الأحمر وبحر العرب.

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون اعلنوا مهاجمة سفينتين ومدمرة أميركية في البحر الأحمر وبحر العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.