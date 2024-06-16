السعودية.. الخطط الأمنية أثرت في نجاح موسم حج 1445

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي،أن دفة تنقيذ الخطط الأمنية أثرت بشكل كبير في نجاح إتمام عملية الحج.

قال مدير الأمن العام السعودي، رئيس اللجنة الأمنية في الحج، الفريق محمد البسامي، إن دقة تنفيذ الخطط الأمنية التي بنيت وفقاً لمعايير وأُسس الجـودة في التخطيط والتنظيم كان لها أثرها في نجاح حج هذا العام حتى هذه اللحظة، مدركين توجيهات القيادة وحرصها على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

البسامي ينوه لدور الممكلة العربية السعودية في نجاح الحج

ونوه البسامي في كلمته بما وفرته الدولة من مقومات النجاح عبر تسخير جميع الطاقات البشرية والآلية وما توصلت إليه التقنية الحديثة من برامج الذكاء الاصطناعي مما أسهم في تيسير أعمال الحج وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، واختصار الكثير من الجهد والوقت وساعد في جودة الخدمات.

واستطاع الأمن العام السعودي في مواسم الحج الماضية والموسم الحالي، توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود في الحرمين وساحاتهما، والتجهيزات الحديثة والتقنية لأمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتقديم رسائل توعوية لضيوف المعرض.

وكان الأمن العام السعودي شارك ضمن جناح وزارة الداخلية في "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة" المقام بمحافظة جدة خلال الفترة من 26 - 29 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 8 - 11 يناير 2024م، بهدف التعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، واستعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

يذكر أن أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، ارتفاع عدد الأردنيين الذين فارقوا الحياة أثناء أدائهم مناسك الحج، إلى 14، في حين بلغ عدد المفقودين 17.

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف: "كما تتابعان عمليات البحث عن الحجاج السبعة عشر المفقودين".

وأوضح القضاة أن "الحجاج المتوفين والحجاج المفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية".