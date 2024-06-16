جماعة أنصار الله اليمنية تعلن إستهداف مدمرة أمريكية بالبحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعنلت جماع أنصار الله اليمنية، مساء اليوم الأحد، عمليتين عسكريتين ، باستهداف مدمرة أمريكية وسفينة فرنسية في البحر الأحمر.

تفاصيل عمليات أنصار الله في البحر الأحمر

وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العملية الأولى استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ الباليستية"، مضيفا أن "العملية الثانية استهدفت سفينة (CAPTAIN PARIS) بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".



قذف أنصار الله لسفينة محظورة من الدخول إلي فلسطين المحتلة

وأكد المتحدث باسم "أنصار الله" أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية ثالثة استهدفت سفينة (Happy Condor) في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة"، مشيرا إلى أن الاستهداف جاء بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وكان مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، أكد مواصلة جماعة "أنصار الله" تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر.



يذكر أن أعلنت هيئة البحرية بريطانية، اليوم السبت، إجلاء طاقم سفينة تجارية بعد أيام من تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن، في خليج عدن.

الهيئة البحرية البريطانية تبلغ بإجلاء طاقم السفينة

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في تحديث، إنه "تم الإبلاغ عن إجلاء طاقم سفينة تجارية تعرضت (يوم الخميس الماضي) إلى هجوم على بعد 98 ميلاً بحرياً شرق عدن".

وأضافت الهيئة البحرية البريطانية: "تم التخلي عن السفينة ولم تعد تحت القيادة".

وذكرت الهيئة البحرية البريطانية، أن "السفينة تنجرف شمال شرقي جيبوتي وتفيد التقارير أنها من دون إضاءة. ولا تزال مشتعلة وتغرق".

يأتي إخلاء السفينة التجارية بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، في بيان إخلاء طاقم السفينة اليونانية "توتور" والتخلي عنها، بعد تعرضها للاستهداف من "أنصار الله" بزورق مُسير في البحر الأحمر، ألحق أضراراً بغرفة المحرك، فيما لايزال أحد بحارة السفينة مفقوداً.



وأشار البيان الأمريكي إلى إخماد حريق في السفينة "فيربينا" وإجلاء أحد بحارتها طبياً بعد إصابته بجروح خطيرة، إثر هجوم بصاروخين في البحر العربي.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الخميس الماضي، اندلاع حريق في سفينة "فيربينا" في البحر العربي، إثر استهدافها بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وإصابة السفينتين التجاريتين "سي غاردين" و"أثينا"، خلال هجومين مماثلين في البحر الأحمر.