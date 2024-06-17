أوكرانيا: نحتاج روسيا على طاولة المفاوضات

ياسر رشاد - القاهرة - صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن المؤتمر الدولي المقبل بشأن أوكرانيا يجب أن يؤدي إلى السلام وإنهاء الصراع، وأنه ستتم دعوة روسيا لحضور القمة.



اوكرانيا تؤكد إحتياجها لـ روسيا على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب

ونقلت صحيفة "سترانا" عن كوليبا أن "الفكرة هي أن القمة المقبلة ستكون نهاية الحرب، وبالطبع، نحتاج إلى الجانب الآخر روسيا على طاولة المفاوضات، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى كلا الجانبين لإنهاء الحرب".



واعترف رئيس وزارة الخارجية الأوكرانية بأنه سيكون من الضروري عاجلاً أم آجلاً التحدث مع روسيا.

وأكد كوليبا: "بالطبع، ندرك جيدًا أن اللحظة ستأتي عندما يكون من الضروري التحدث مع روسيا".



يذكر أن أصدر المشاركون في قمة السلام الأوكرانية المنعقدة في سويسرا أمس الأحد بيانا مشتركا أكدوا فيه على عدم قبول التلويح باستخدام الأسلحة النووية.



وجاء في البيان الذي نشره الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي أن الحرب المستمرة التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا لا تزال تتسبب في معاناة إنسانية ودمار واسع النطاق، وتخلق مخاطر وأزمات ذات تداعيات عالمية على العالم.

وتابع البيان أن الاجتماع في سويسرا جاء "لتعزيز الحوار رفيع المستوى حول المسارات نحو سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا. لقد كررنا القرارين المعتمدين في الجمعية العامة للأمم المتحدة وشددنا على التزامنا بدعم القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".



وأوضح البيان أن هذه القمة بنيت على المناقشات السابقة التي جرت بناء على صيغة السلام الأوكرانية ومقترحات السلام الأخرى التي تتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد البيان انه تم إجراء مشاورات مثمرة وشاملة وبناء لمختلف وجهات النظر بشأن السبل المؤدية إلى إطار للسلام الشامل والعادل والدائم، على أساس القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.



وأكد البيان على "وجه الخصوص، من جديد التزامنا بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، ومبادئ السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لجميع الدول، بما في ذلك أوكرانيا، داخل حدودها المعترف بها دوليا. بما في ذلك المياه الإقليمية، وحل النزاعات بالوسائل السلمية كمبادئ للقانون الدولي.