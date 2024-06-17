ردًا على "معسكر الدولة".. الليكود يهاجم جانتس ويصفه بالهارب من الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الأحد، بيانا لحزب "الليكود" اليميني المتطرف يرد فيه على اتهامات حزب "معسكر الدولة" بزعامة جانتس لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال "الليكود" في بيانه، إن الذين فروا من الحرب (في إشارة إلى جانتس وآيزنكوت) لن يعظوا نتنياهو الذي يقود الحرب وغير مستعد للتنازل عن أي شيء أقل من النصر الكامل.

وأشار الحزب اليميني المتطرف إلى أن الوزير المستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، تهرّب من اتخاذ القرارات الصعبة وخضع لكل الضغوط الدولية، موضحا أن الأخير وافق على إقامة دولة فلسطينية.

وذكر البيان، أن جانتس أعلن قبل كل شيء أنه مستعد لإنهاء الحرب قبل عودة جميع الأسرى واستكمال الحرب.

وكان حزب "معسكر الدولة" أصدر بيانا هاجم فيه نتنياهو ووصفه بالانهزامي، مشيرا إلى أن نتنياهو خاف من السماح للجيش بالدخول البري إلى خان يونس ورفح

وأكد "معسكر الدولة" أن نتنياهو تردد في نقل الجهد العملياتي شمالا، كما يرفض تحديد العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم ضمن أهداف الحرب.

وشدد الحزب على أنه في المستقبل سيتم الكشف عن البروتوكولات، وعندها سيعرف الجمهور من تردد ومن سعى لتحقيق النصر.