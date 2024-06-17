وزير الإسكان: زراعة أكثر من مليون متر مربع مسطحات خضراء بدمياط الجديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، وكذا موقف الخدمات المقدمة لسكان المدينة، لتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وزيادة معدلات التنمية، وجذب المواطنين للإقامة بالمدينة، ورفع نسب الإشغال بها.

وأشار الوزير، في بيان، إلى أن عدد الوحدات المنفذة بالمدينة حتى الآن، تجاوز 100 ألف وحدة سكنية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم زراعة أكثر من مليون م2 مسطحات خضراء بالمدينة بالإضافة إلى الحديقة المركزية بوسط المدينة على مساحة 55 فدانًا، وحديقة عامة بمنطقة الساحل بمساحة 7.5 فدان، وأخرى بمركز الحي الرابع بمساحة 3 أفدنة، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية لكل المناطق الخضراء بالمدينة.

كما تم رفع كفاءة وزراعة مدخل الميناء والمدخل الغربي الساحلي، وتم الانتهاء من زراعة وتشجير المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بعدد من المشروعات السكنية، وجارٍ توريد وزراعة أشجار المحاور الرئيسية الداخلية، والطريق الدولي الساحلي.

وأشار الوزير، إلى أنه جارٍ الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المرحلة الأولى من محطة مياه الشرب، وجارٍ تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، وتم الانتهاء من أعمال المرافق الداخلية (مياه – صرف صحي – طرق "فرمة ترابية") لمنطقة القرى السياحية غرب المدينة، وتم تنفيذ شبكات مياه بطول 696 كم، لنقل المياه من محطة التنقية بطاقة 172 ألف م3/ يوم، وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية بالمدينة 670 فدانًا، وتضم صناعات مختلفة مثل صناعة الأثاث والجلود والأغذية والألبان والحلويات وضرب الأرز والنسيج والصناعات الهندسـية والميكانيكية والكيماوية، بجانب المخازن وورش الشباب.

ويبلغ عدد المصانع المنتجة 444 مصنعًا، والمصانع تحت الإنشاء 36 مصنعًا، بخلاف المنطقة الحرة العامة للاستثمار (شرق ميناء دمياط) بمساحة 190 فدان، وتعد من أهم المناطق اللوجستية بدمياط وتضم العديد من الأنشطة الصناعية والتخزينية المختلفة.

وقال الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تم تلقى أكثر من 1500 طلب من المستثمرين للحصول على فرص استثمارية متنوعة، وتم وجار تنفيذ 6 قرى سياحية من خلال القطاع الخاص، وجارٍ تخصيص 5 قرى سياحية، وجارٍ إنشاء أول نادٍ شاطئي على البحر بمنطقة القرى السياحية من خلال القطاع الخاص، وتم تنفيذ 7 منافذ مطورة (خدمات مأكولات ومشروبات) على الشاطئ العام والخاص، وذلك بالجهود الذاتية للمستثمرين بالتعاون مع مجلس الأمناء، إضافة لتطوير الشاطئ الخاص بما يلبي رغبات المواطنين واحتياجاتهم بقطاع الدلتا وليس مدينة دمياط الجديدة فقط مما زاد من قيمة المدينة السياحية (منطقة النرجس للشواطئ المميزة – شاطئ قادرون – الشاطئ الخاص – منطقة الشواطئ المميزة)، وجارٍ تطوير المرحلة الأولى من الشاطئ العام المدينة.

كما تم إنشاء أول شاطئ خاص بذوي الهمم وذويهم بالجهود الذاتية "قادرون بلاج" متضمنًا حزمة من الخدمات المجانية تتضمن تجهيزات فنية في المياه لخدمة فئات مختلفة من ذوي الهمم.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الحرة العامة شرق الميناء، والمنطقة الصناعية، وجار الانتهاء من تنفيذ طرق ومواقف انتظار بمشروع "سكن مصر" جنوب الحي الرابع، وتم إسناد أعمال صيانة الطرق بالمحاور الرئيسية والمناطق المركزية، واستكمال الأعمال المتبقية من صيانة وتوسعة طريق مدخل الميناء الرئيسي، وجارٍ تنفيذ شبكة كهرباء وإنارة الحديقة الدولية بيت الوطن المرحلة الثامنة، وجار الانتهاء من استكمال شبكة كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة للمجاورة 33 بالحي السادس.

كما تم استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد بالأحياء الأول والثاني والرابع، وجزء من المنطقة الصناعية، وطريق دمياط الميناء، وجارٍ استكمال تبديل الكشافات بالمنطقة المركزية (ب)، والمنطقة الصناعية، وذلك في إطار خطة ترشيد استهلاك الطاقة.

وذكر الدكتور محمد خلف الله، أن مدينة دمياط الجديدة تضم مختلف الخدمات، ومنها، 3 جامعات (جامعة دمياط – جامعة الأزهر – جامعة حورس)، و4 معاهد عليا (هندسة – سياحة وفنادق – إدارة – فني تجاري)، و31 مدرسة (تعليم أساسي – ثانوي – دولية – يابانية – النيل)، و3 معاهد أزهرية، و21 حضانة، ومستشفى جامعة الأزهر بسعة 300 سرير، والمستشفى العسكري بسعة 150 سريرًا، ومستشفى كلية الطب بجامعة دمياط (جارٍ تنفيذها)، ومركز طبي عام بوسط المدينة، ومركز طب الأسرة بالحي الرابع، ونقاط إسعاف، ووحدات اجتماعية، و4 مكاتب بريد، و25 سوقًا تجارية، وعدد من المساجد والكنائس، وغيرها من الخدمات.