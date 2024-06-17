جائزة من الله.. علي جمعة يوضح حكمة وجود عيدين في الإسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن العيد جائزة من الله لعباده الصالحين الذين أتموا فريضة الصيام أو الحج، وهو مناسبة للفرح والسرور وتصفية النفوس.

وخلال لقائه على قناة "الناس"، أوضح "جمعة"، أن المصريين يطلقون على عيد الفطر "العيد الصغير" لأنه يحرم الصيام في أول يوم فقط، بينما يطلقون على عيد الأضحى "العيد الكبير" لأنه يحرم الصيام في الأربعة أيام الأولى منه.

وأشار مفتي الجمهورية السابق، إلى أن الله نهى عن الصيام في أيام التشريق، وهي أيام الأكل والشرب والفرح.

وأضاف أن عيد الأضحى هو فرصة للتكافل الاجتماعي وصلة الرحم وإنهاء المشاحنات ورد الحقوق إلى أصحابها. وهو بداية جديدة لمجتمع جديد، وفرصة لإنهاء الخصومات والتسامح بين الناس.

وأكد مفتي الجمهورية السابق، أن وظائف العيد متعددة، فهي تشمل العبادة والشعائر والفرح وصلة الأرحام والإصلاح بين الناس وإذهاب الضغائن ورد الحقوق والذكر. ودعا المسلمين إلى اغتنام هذه الفرصة للتوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب والتقرب إليه بالأعمال الصالحة.