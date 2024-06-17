شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بمنح حوافز تشجيعية للمواطنين لإنشاء محطات شمسية والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، الحكومة ممثلة في وزارتي المالية، الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية من أجل توفير طاقة بديلة للكهرباء من خلال مشروع تمويلي بمنح، وقروض تقسيط بدون فائدة للمواطنين والمصانع في هذا الشأن.

يأتي ذلك اتساقا مع خطة الحكومة خلال العام المالي الجديد في التحول للأخضر، والتي يظهر جليا في مستهدفاتها نحو تكثيف الاستثمارات الموجهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، تنويع مصادر الطاقة، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما يربو على 20% في عام الخطة.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي تضمنها التقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

جدير بالذكر أن النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد أكد أن موازنة العام الجديد 2024/2025 تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة 3,5 % من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027.