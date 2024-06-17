شكرا لقرائتكم خبر عن 398 مليون جنيه دعما لصالح التأمين الصحى على الطلاب فى موازنة 2025/24 والان مع تفاصيل الخبر

تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي على الطلاب في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2025/2024 نحو 398 مليون جنية، حسبما يؤكد البيان المالي المقدم من وزير المالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التي تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو 26.5 مليون طالب بواقع 15 جنيه سنوياً لكل طالب.

يشار إلي أن تقديرات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2025/2024 نحو 3.338 مليار جنية.

جدير بالذكر أن هذه المخصصات تأتي تحت بند "الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية" والتي قدر لها بموازنة العام المالي الجديد 2025/24 نحو 231.6 مليار جنية مقابل 208.9 مليار جنية العام المالي السابق.