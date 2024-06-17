الصحة تُوجه نصائح مهمة للعائدين من الحج.. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن كيفية استقبال الحجاج المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية وأداء فريضة الحج.

ووفقا للوزارة، فإنه سيتم تخصيص طبيبين للطائرات الكبيرة وطبيب للطائرات الصغيرة التي تحمل الحجاج لمتابعة الحالة الصحية لهم.

وبحسب الوزارة، فإن الطبيب سيقوم بتوزيع بروشورات توعية للحجاج بخطورة الأمراض التي تظهر عليهم وكيفية التصرف السليم حال ظهور أى أعراض وبائية.

وأكدت الوزارة، أنه من المقرر توقيع الكشف الطبي على الحجاج وتسليمهم كارت تردد ومتابعة طبية بالمجان حال إصابتهم بأي أعراض لمدة 15 يومًا في أي مستشفى بالمحافظة التابع لها.

يذكر أن الكروت الصحية الخاصة بمتابعة الحجاج تتضمن جميع بيانات الحاج بداية من الاسم والرقم القومى ورقم التليفون والعنوان والبعثة الذي كان تابع لها حتى يسهل الوصول إلى أي مصاب بشكل سريع وتوفير الرعاية الطبية له فور ظهور أي أعراض عليه.

كما أن إجراءات الحجر الصحي مستمرة في كافة المطارات والموانئ حتى انتهاء موسم الحج.

ويتواجد في عيادات الحجر الصحي فرق طبية على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج.

وتقوم هيئة الإسعاف بتوفير سيارات إسعاف فى جميع المطارات والموانئ لرعاية ونقل أى من الحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو حتى النقل إلى المستشفيات.