"الري" تكثف من استعداداتها طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن رفع درجة الاستعداد طوال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد وزير الري، تواجد العاملين بالوزارة في مواقعهم بنظام النوبتجيات، لضمان وصول المياه لكل المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الري والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدوري عليها للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفوري لأي أعطال مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد.

وأضاف وزير الري: مع موجة الحرارة الشديدة التي تمر بها البلاد حاليًا، فقد حدث يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 توقف بمحولات الكهرباء المغذية لمحطات رفع البستان بمحافظة البحيرة، وعلى الفور نسقت أجهزة الوزارة مع شركة الكهرباء لربط المحطة على محولات طلمبات النصر لحين إصلاح المحولات، وفي ذات التوقيت تم إجراء التدابير اللازمة لضمان استقرار مناسيب المياه بترعة النوبارية خلال فترة نقل الأحمال وتم عودة العمل بمحطات رفع البستان.