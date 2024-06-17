التعليم تُعلن تعليمات جديدة للتقديم في أولى ابتدائي وkg1.. ما هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعليمات جديدة تتعلق بالتقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025.

ووفقا للوزارة، فإن التعليمات شملت الصف الأول الابتدائي، والأول رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الحكومية ورياض الأطفال الرسمية لغات "تجريبي".

وبحسب الوزارة، فإنه يمكن التقديم إلكترونيا من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وأوضحت، أن من أبرز التعليمات للتقدم تمثلت في الآتي:

الصف الأول الابتدائي:

منصة التقديم الإلكترونية عبر موقع الوزارة تسمح لأولياء الأمور الراغبين في تقديم طلبات التحاق لأبنائهم بالصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية "الحكومية" طبقًا للمربع السكني للأسرة ومتابعة موقف كل طلب مقدم وقيمة المصروفات المطلوب سدادها.

ويجب تسجيل بيانات الطفل بدقة وبيانات الأب والأم من واقع شهادة الميلاد المميكنة، ويمكن لولي الأمر اختيار مدرسة واحدة أو أكثر طبقًا لرغبته.

ويلزم مراجعة البيانات بدقة قبل تأكيد وإرسال الطلب، إذ أنه لن يتمكن ولي الأمر من تعديل الطلب بعد تسجيله وحفظه.

ـ تعليمات التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية الحكومية جاءت كالآتي:

المنصة تسمح لأولياء الأمور الراغبين في تقديم طلبات التحاق لأبنائهم بالصف الأول لرياض الأطفال للمدارس الرسمية "الحكومية" طبقًا للمربع السكني للأسرة ومتابعة موقف كل طلب مقدم وقيمة المصروفات المطلوب سدادها.

ويجب تسجيل بيانات الطفل بدقة وبيانات الأب والأم من واقع شهادة الميلاد المميكنة، إذ يمكن لولي الأمر اختيار مدرسة واحدة أو أكثر طبقًا لرغبته.

ويلزم مراجعة البيانات بدقة قبل تأكيد وإرسال الطلب، إذ أنه لن يتمكن ولي الأمر من تعديل الطلب بعد تسجيله وحفظه.

أما بالنسبة للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات "تجريبي"، أشارت الوزارة إلى أن رابط التقديم الإلكتروني يسمح لأولياء الأمور الراغبين في تقديم طلبات التحاق لأبنائهم بالصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات "التجريبي" طبقًا للمربع السكني للأسرة ومتابعة موقف كل طلب مقدم وقيمة المصروفات المطلوب سدادها.

وشددت الوزارة على أن المحافظات التالية لا يتاح التقدم لها من خلال المنصة أو موقع الوزارة وهي: "القاهرة- الجيزة- السويس- بور سعيد- بني سويف- كفر الشيخ- المنوفية- الإسكندرية- القليوبية".

ويتم التقديم عبر موقع المديريات نفسها، إذ يجب تسجيل بيانات الطفل بدقة وبيانات الأب والأم من واقع شهادة الميلاد المميكنة.

ويلزم على ولى الأمر: ترتيب جميع المدارس التى تظهر أمامه من المدارس الرسمى لغات، كما يتاح اختيار مدرسة واحدة تجريبي متميزة للتقدم لها.

كما يلزم مراجعة البيانات بدقة قبل تأكيد وإرسال الطلب، إذ أنه لن يتمكن ولي الأمر من تعديل الطلب بعد تسجيله وحفظه.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، فتحت باب التقدم لرياض الأطفال والأول الابتدائي بداية من 1 يونيو الجاري حتى 30 من ذات الشهر للالتحاق بالعام الدراسي المقبل 2025.