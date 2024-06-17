شكرا لقرائتكم خبر عن %23.7 نصيب قطاع النقل والتخزين فى خطة التنمية بجنوب سيناء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تحظى محافظة جنوب سيناء باهتمام كبير فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، حيث تم تخصيص 4.2 مليار جنيه، يستحوذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو 23.7 %، يليه قطاع الخدمات الصحية بنسبة 21.8 %، ثم قطاعا المياه والخدمات الأخرى بنسب 16.75 % و16.7 % على الترتيب.

وفيما يخص مشروعات النقل والتخزين:

استكمال إنشاء طرق دهب بطول 59 كم.

إنشاء ورصف ورفع كفاءة الطرق بمراكز أبو رديس وتوابعه، بطول 20 كم بمركز الطور، وبطول 40 كم بمركز رأس سدر وتوابعه، وبطول 39 كم بمركز سانت كاترين وتوابعه)، ورصف ورفع كفاءة وازدواج وإنارة طريق من كمين نبي صالح وحتى مطار سانت كاترين بطول 9 كم.

تطوير ورفع كفاءة (طريق دهب / نويبع (50 كم مسافة جديدة، طريق النفق / طابا، طريق نويبع / النقب "وادي وتير، طريق شرم الشيخ / دهب (بطول 4.5 كم من تقاطع وادي مدسوس حتى تقاطع وادى الكيد والأعمال الصناعية.

تطوير منفذ طابا، واستكمال منفذ العوجة.