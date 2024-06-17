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وفاة 6 وفقدان 30 في انهيار أرضي بالإكوادور

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واس - كيتو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وفُقد 30 آخرون أمس الأحد جراء انهيار أرضي في الإكوادور.
وذكرت وكالة إدارة المخاطر والكوارث في بيان، إن الانهيار الأرضي "الكبير" وقع في وسط البلاد في مدينة بانوس دي أجوا سانتا.

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واجتاحت عاصفة من الأمطار الغزيرة ناجمة عن انخفاض الضغط أجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية أمس الأحد، وسط تحذيرات في عدة دول من زيادة خطر الانهيارات الأرضية وسقوط الصخور والفيضانات.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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