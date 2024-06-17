شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون مستفيد من خدمات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تقديم خدمات لما يقرب من 30 مليون مواطن، ولك وفقا لقاعدة بيانات مدققة، وبناء على البيانات يستفيد هذا الرقم من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مجالات متعددة.

ويقدم التحالف الدعم للفئات الأكثر احتياجا في أكثر من مجال، ومن أهم تلك المجالات هي الأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا، ويعد التحالف الوطني واحد من الخطوات المهمة والكبرى التي تتخذها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، وتهدف من خلاله إلى القضاء على الفقر وغيره.

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في عضويته 30 مؤسسة أهلية مختلفة، ويمتاز التحالف بملكيته لقاعدة بيانات عملاقة تمكنه من الوصول إلى الأهالي والأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.